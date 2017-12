Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt rührte sich am Montag in einem über weite Strecken impulslosen Handel praktisch nicht von der Stelle. Am Morgen sah es nach positiven Vorgaben aus Übersee zunächst aber so aus, als wenn der Leitindex SMI zum Weihnachtsrally ansetzen würde. Die leichten Avancen waren allerdings schon ...

Den vollständigen Artikel lesen ...