BERLIN (IT-Times) - Die Axel Springer S.E. will offenbar die Beteiligung am französischen Online-Portal aufeminin S.A. abstoßen und führt exklusive Gespräche mit dem französischen Fernsehsender Télévision Française 1 S.A. Axel Springer hält aktuell 78,43 Prozent der Anteile am Internetunternehmen aufeminin...

