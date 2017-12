FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen sind am Montag leicht gestiegen. Der richtungweisende Euro-Bund-Future legte am frühen Abend um 0,07 Prozent auf 163,55 Punkte zu. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei 0,29 Prozent.

Marktbeobachter sprachen von einem impulsarmen Wochenauftakt am deutschen Rentenmarkt. Es standen keine wichtigen Konjunkturdaten auf dem Programm. Mittlerweile richtet sich das Interesse der Anleger zunehmend auf Zinsentscheidungen der Notenbanken des Euroraums am Donnerstag und der USA am Mittwoch. Während von der US-Notenbank Fed die dritte Zinsanhebung in diesem Jahr erwartet wird, dürfte die EZB keine großen Entscheidungen treffen./jkr/das

ISIN DE0009652644

AXC0266 2017-12-11/18:45