Wettbewerb statt Bürgerversicherung: Unter diesem eingängigen Motto plädierten Gesundheitsexperten und Politiker auf der Health-Tagung des Handelsblatts in Berlin für den Erhalt der privaten Krankenversicherung.

Für den SPD-Gesundheitsexperten Thomas Isenberg ist die Sache klar: "Wir haben unseren Wählern in der Vergangenheit viel zugemutet, von Zusatzbeiträgen bis zu immer höheren Zuzahlungen. Daher schulden wir ihnen etwas, wenn wir uns jetzt noch einmal auf eine Große Koalition einlassen wollen." Und das seien die Rückkehr zur paritätischen Finanzierung der Kassenbeiträge und die Bürgerversicherung, sagte Isenberg am Montag auf der Handelsblatt Jahrestagung Health in Berlin. "Wir sind nicht dazu da, die roten Linien der SPD zu bedienen", konterte Unionsgesundheitsexpertin Karin Maag ganz im Sinne von Kanzlerin Angela Merkel. Die hatte kurz zuvor eine Bürgerversicherung kategorisch ausgeschlossen.

Doch jenseits dieser Frontstellung im Grundsätzlichen gibt es offenbar Bewegungsspielraum. Das zeigte auch die Handelsblatttagung im Hotel Schweizer Hof in der Hauptstadt. So warb der Chef der Monopolkommission, Achim Wambach, dafür, sich doch erst einmal um die getrennte Optimierung der beiden Systeme zu kümmern, bevor man über die Fusion von gesetzlicher (GKV) und privater Krankenversicherung (PKV) verhandelt. Er erhielt dafür großen Beifall vom bunt gemischten Publikum, zu dem Mitarbeiter großer gesetzlicher Versicherer genauso gehörten wie Mitarbeiter von Arzneimittelunternehmen und der privaten Krankenversicherung.

So monierte Wambach, es gebe zwischen den privaten Versicherungen kaum Wettbewerb um Bestandskunden. Die könnten nicht wechseln, weil sie dann nur einen kleinen Teil ihrer Alterungsrückstellungen mitnehmen könnten. Und dieses Recht haben auch nur Versicherte, die erst nach 2009 einen Vertrag abgeschlossen haben. Wer schon früher privat versichert war, verlöre sämtliche Ansprüche und müsste beim neuen Anbieter kaum bezahlbare Prämien leisten. Hier sieht Wambach Handlungsbedarf.

Den sahen die Vertreter von CDU, SPD, FDP und Linke im Prinzip auch. Allerdings will die CDU, auf die es mit Blick auf eine mögliche große Koalition ankommt, Wambachs Vorschlag nicht folgen, Wechslern das Recht zu geben, ihre Rückstellungen mitnehmen zu dürfen. Das würden viele PKV-Unternehmen wirtschaftlich einfach nicht aushalten, sagte Maag. Ähnliche Argumente kamen zuvor auch von Vertretern der PKV.

Wambach widersprach: Nach seiner Meinung müsste es sehr wohl möglich sein, dafür zu sorgen, dass ein Wechsler nur den Teil seiner Rückstellungen mitnimmt, der seinem persönlichen Gesundheitsrisiko entspricht. Bei einem Versicherten mit Vorerkrankungen gingen dann höhere Beträge auf den neuen Versicherer ...

