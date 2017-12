ZÜRICH (dpa-AFX) - Der Versicherer Zurich verstärkt sich mit einer Milliardenübernahme in Australien. Für 2,85 Milliarden australische Dollar (1,82 Mrd Euro) übernimmt der Konzern das Lebensversicherungsgeschäft von der Australia and New Zealand Banking Group (ANZ), wie der Schweizer Versicherer am Montag mitteilte.

Die Übernahme wird den Angaben zufolge aus eigenen Mitteln und vorrangigen Anleihen finanziert. Beide Parteien erwarten, dass die Transaktion vorbehaltlich der aufsichtsrechtlichen Genehmigung bis Ende 2018 abgeschlossen sein wird.

Nach dem Abschluss werde Zurich einen Anteil von etwa 19 Prozent am australischen Lebensversicherungsmarkt mit Privatkunden halten, hieß es. Damit sei Zurich dann der größte Anbieter von Lebensversicherungen für Privatkunden auf dem dortigen Markt.

Zurich werde zudem eine 20-jährige Vertriebsvereinbarung über Lebensversicherungsprodukte abschließen. Im Rahmen der Vereinbarung erhalte Zurich Zugang zu sechs Millionen ANZ-Kunden.

Die Übernahme leiste ab dem ersten Tag einen positiven Ergebnisbeitrag, hieß es weiter. Die Geschäfte wiesen einen hohen Cashflow auf, was das künftige Dividendenwachstum fördere./stk/das

