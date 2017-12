NEW YORK (Dow Jones)--Kaum verändert zeigt sich die Wall Street am Montag. Zwar gilt die dritte US-Zinserhöhung in diesem Jahr am Mittwoch praktisch als ausgemacht, doch lassen sich Anleger wie üblich im Vorfeld einer Leitzinsentscheidung nicht aus der Deckung locken. Spannender als der eigentliche Zinsschritt dürfte ohnehin der Ausblick auf den weiteren Zinspfad werden. Denn dieser sei keineswegs in Stein gemeißelt, heißt es von Teilnehmern unter Verweis auf die hartnäckig niedrige Inflation.

Eine Explosion in New York mit vier Verletzten hat bislang keine größeren Auswirkungen auf den Handel. Bei der Detonation handelte es sich Angaben von Bürgermeister Bill de Blasio um den "Versuch eines terroristischen Anschlags". Der Dow-Jones-Index steigt gegen Mittag US-Ostküstenzeit um 0,1 Prozent auf bei 24.362 Punkten, S&P-500 und Nasdaq-Composite legen um 0,2 bzw. 0,5 Prozent zu.

Für 2018 hat die Fed bislang drei weitere Zinsschritte in Aussicht gestellt. In die Quere kommen könnte ihr dabei aber die maue Inflation, denn sie springt trotz eines sehr robusten Arbeitsmarkts nicht an. "Wir erwarten einen Anstieg der Inflation in den kommenden ein bis zwei Jahren, doch ich möchte hinzufügen, dass ich hierbei etwas unsicher bin", hatte die scheidende Fed-Chefin Janet Yellen zuletzt betont.

Wichtige Konjunkturdaten stehen zu Wochenbeginn nicht auf der Agenda. Übergeordnet bleibt auch die Entwicklung in Sachen US-Steuerreform im Blick, wo Marktteilnehmer mit einer raschen Einigung der beiden Kongresskammern rechnen. Der am vergangenen Freitag vorläufig abgewendete Stillstand aller Regierungsinstitutionen könnte zudem den Markt bald wieder einholen, denn der Senat hatte lediglich für eine Verlängerung der Haushaltsmittel bis zum 22. Dezember gestimmt. Bis dahin muss im Haushaltsstreit eine Lösung gefunden werden.

Für Gesprächsstoff sorgt der Start der Bitcoin-Terminkontrakte. Der Startschuss für diese fiel am Sonntag. Die Webseite der Chicagoer Optionsbörse CBOE fiel dabei aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens phasenweise aus. Aktuell kostet die Kryptowährung 16.419 Dollar - ein Plus von 14 Prozent.

Dollar mit leichter Schwäche

Der Dollar neigt zu Wochenbeginn etwas zur Schwäche. Im Gegenzug testet der Euro die Marke von 1,18 Dollar - aktuell geht die Gemeinschaftswährung bei 1,1798 Dollar um. Nach den zuletzt einmal mehr überzeugenden Arbeitsmarktdaten in den USA sprechen Händler nur von einer Zwischenerholung des Euro. An nachhaltig steigende Euro-Kurse glaubt man derzeit eher nicht.

Deutlicher fällt das Minus des Pfund gegenüber der US-Devise aus. Für Verunsicherung sorgt, dass Großbritannien nach den Worten von Brexit-Minister David Davis die Rechnung für seinen Ausstieg aus der EU nur zahlen werde, wenn sich beide Seiten auf ein Handelsabkommen geeinigt hätten. Damit könnten sich die Verhandlungsfronten wieder verhärten, kaum dass am Freitag ein erster Durchbruch gemeldet worden war.

Von der leichten Dollar-Schwäche und dem Anschlagsversuch in New York profitiert der Goldpreis praktisch nicht. In der Vorwoche hatte ein starker Greenback dem Edelmetall noch ein Minus von 3 Prozent beschert. Aber auch hier seien die Blicke auf die Sitzung der US-Notenbank und den weiteren Zinspfad gerichtet, heißt es. Der Preis für die Feinunze fällt um 0,2 Prozent auf 1.246 Dollar. Es zeige sich immer deutlicher, dass der Bitcoin-Hype zu Lasten des Goldpreises gehe, heißt es.

Die Ölpreise legen mit dem versuchten Terroranschlag und der Kaltwetterperiode deutlich zu. Das Winterwetter könnte die Nachfrage nach Heizöl steigern, heißt es. Der dritte Wochenanstieg in Folge bei den aktiven US-Förderanlagen drückte zwischenzeitlich auf das Sentiment. Die steigenden Ölpreise könnten zu einer deutlichen Ausweitung der US-Ölförderung im kommenden Jahr führen, so die Befürchtung eines Marktteilnehmers. Das Argument wird gern und häufig benutzt, um die Zweischneidigkeit der Förderbegrenzung durch das Erdölkartell Opec im Verbund mit Nicht-Mitgliedern zu betonen. Der Preis für ein Fass US-Leichtöl der Sorte WTI legt aktuell um 0,9 Prozent auf 57,89 Dollar zu, für die global gehandelte Sorte Brent geht es um 2,1 Prozent auf 64,72 Dollar nach oben.

Wenig Bewegung gibt es auch bei den US-Anleihen im Vorfeld der Sitzung der US-Notenbank. Die Rendite zehnjähriger Titel verliert mit den Terror-Schlagzeilen einen Basispunkt auf 2,37 Prozent.

Gesunde Konsolidierung könnte sich fortsetzen

Im Gesundheitssektor der USA schreitet die Konsolidierung offenbar weiter voran. Zwei nicht gewinnorientierte private Krankenhausketten verhandeln nach Angaben von informierten Personen über eine Fusion, aus der der größte Klinikbetreiber des Landes hervorginge. Wenn sich Ascension und Providence St. Joseph Health einigen sollten, entstünde ein Konzern mit 191 Hospitälern, der in 27 Bundesstaaten vertreten wäre und auf einen Jahresumsatz von 44,8 Milliarden Dollar käme. Er übertrumpfte den aktuell größten Betreiber HCA Healthcare. Die Aktie von HCA Healthcare gewinnt 0,6 Prozent.

Die Einführung des Bitcoin-Terminhandels stützt die Aktien der Chicagoer Derivatebörse CBOE. Die Titel legen um 0,8 Prozent zu. Im Schlepptau profitieren auch andere Werte mit Bezug zur Kryptowährung: Marathon Patent ziehen um 10 Prozent an, Overstock um 20,9 Prozent und Riot Blockchain um 20,4 Prozent.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 24.361,69 0,13 32,53 23,27 S&P-500 2.656,93 0,20 5,43 18,67 Nasdaq-Comp. 6.873,26 0,49 33,18 27,68 Nasdaq-100 6.384,86 0,64 40,30 31,28 US-Anleihen Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 1,81 1,6 1,79 60,9 5 Jahre 2,14 0,8 2,14 22,1 7 Jahre 2,28 -0,4 2,29 3,7 10 Jahre 2,37 -0,6 2,38 -7,5 30 Jahre 2,76 -1,2 2,77 -31,1 DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:19 Fr, 17:45 % YTD EUR/USD 1,1794 +0,05% 1,1788 1,1764 +12,1% EUR/JPY 133,77 +0,04% 133,71 133,60 +8,8% EUR/CHF 1,1681 -0,04% 1,1685 1,1684 +9,1% EUR/GBP 0,8832 +0,56% 0,8783 1,1364 +3,6% USD/JPY 113,42 +0,00% 113,42 113,57 -3,0% GBP/USD 1,3353 -0,51% 1,3422 1,3370 +8,2% Bitcoin BTC/USD 16.385,77 +13,85% 16.664,14 15.188,55 1.616,34 ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 57,85 57,36 +0,9% 0,49 +1,5% Brent/ICE 64,62 63,4 +1,9% 1,22 +10,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.245,53 1.248,55 -0,2% -3,02 +8,2% Silber (Spot) 15,77 15,85 -0,5% -0,08 -1,0% Platin (Spot) 889,40 888,90 +0,1% +0,50 -1,6% Kupfer-Future 2,99 2,96 +1,2% +0,04 +18,5% ===

December 11, 2017

