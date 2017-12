Der australische Dollar verlor letzte Woche in vier Sitzungen an Wert. Insgesamt beläuft sich der Vorwochenverlust auf 1,4 Prozent und damit testete der Aussie die Sechsmonatstiefs nahe 0,7500, erklärten die Brown Brothers Harriman Marktanalysten. Wichtige Zitate: Die Zentralbank hält weiter die Füße still. Eine leichte Enttäuschung seitens der Wachstumsdaten ...

