Insgesamt 17 Frauen werfen Donald Trump sexuelle Übergriffe vor. Ermutigt von den Folgen des Weinstein-Skandals versuchten drei von ihnen am Montag, den Druck auf den US-Präsidenten zu erhöhen - vergeblich. Ein Kommentar.

Donald Trumps grauenhaftes Verhalten ist wohl dokumentiert. Er prahlte in der Vergangenheit, wie Frauen "alles mit sich machen lassen", wenn man nur reich und berühmt genug ist. Er gab freimütig zu, dass er sie ohne Vorwarnung bedrängte, "ich mache das einfach, ohne abzuwarten". Es gibt insgesamt 17 Frauen, die seit 1980 sexuelle Übergriffe von Trump erlebt haben wollen. Die Vorwürfe reichen von Voyeurismus über ungewollte Berührungen bis zu aufgezwungenen Küssen. Doch die vielen Details, die Zeugen, die Audiomitschnitte des Ex-Immobilienmagnaten und heutigen US-Präsidenten genügen nicht, um Trump ernsthaft in Schwierigkeiten zu bringen. Und dabei wird es bleiben.

Am Montag versuchten drei der mutmaßlichen Opfer, den Druck auf Trump zu erhöhen. Ermutigt von den Folgen des Harvey-Weinstein-Skandals und mit einer Filmproduktionsfirma im Rücken, bekräftigten sie auf einer Pressekonferenz in New York bereits bekannte Vorwürfe gegen den Präsidenten. Die frühere Schönheitskönigin Samantha Holvey beschrieb, wie Trump durch den Backstagebereich stromerte und die halbnackten Bewerberinnen überraschte. "Er starrte uns an, als ob wir Fleisch sind, als ob er uns besitzt". Jessica Leeds war als ...

