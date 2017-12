Die Welt soll elektrisch werden. Doch Gas wird auch in Zukunft eine wichtige Rolle spielen. Zu diesem Ergebnis kommt eine noch unveröffentlichte Studie des Beratungsunternehmens Enervis.

Das politische Ziel einer klimaneutralen Energieversorgung bis zum Jahr 2050 lässt sich am effizientesten erreichen, wenn mittels erneuerbarer Energie hergestelltes Gas eine gewichtige Rolle spielt. Das ist das Ergebnis einer Studie des Beratungsunternehmens Enervis, die dem Handelsblatt vorliegt. In Auftrag gegeben wurde die Studie vom Bundesverband Windenergie (BWE) und von der Initiative Erdgasspeicher (Ines).

Die Studie widmet sich einer der Kernfragen der Energiewende: Lassen sich künftig alle klimarelevanten Sektoren - vom Verkehr bis zur Industrie - direkt mittels Strom aus erneuerbaren Quellen speisen? Die Verfechter einer "all electric society" sagen: Ja, das geht. Die Autoren der Studie dagegen raten zur Vorsicht. In vielen Anwendungsfällen, so argumentieren sie, ist der Rückgriff auf "Grünes Gas" die sinnvollere Alternative.

Unter Grünem Gas versteht man beispielsweise Wassersstoff oder Methan, die auf der Basis von erneuerbarem Strom hergestellt werden. Dahinter stecken Technologien, die auf dem erprobten Verfahren der Elektrolyse basieren. Wenn der Strom, der für die Elektrolyse benötigt wird, aus erneuerbaren Quellen stammt, entstehen klimaneutrale Brennstoffe. Ein Beispiel dafür: Audi betreibt seit 2013 im norddeutschen Werlte eine Anlage, die aus erneuerbarem ...

