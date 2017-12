Digitalwährungen wie Bitcoin sind rapide gestiegen, im Boom herrscht Goldgräberstimmung. Der Hype um die Kryptowährungen lockt auch Finanzprofis an, die mit dubiosen Geschäftsmodellen auf Anlegerfang gehen.

Irgendwann im Sommer 2012 trifft Oliver Flaskämper eine Entscheidung, die ihn ein kleines Vermögen kosten wird. Der Unternehmer ist zu Gast im Berliner Burgerladen "Room 77". Es gibt ein paar Getränke, auf der Rechnung landen um die 30 Euro. Flaskämper bezahlt mit dem Smartphone. Der Barkeeper scannt einen Code auf seinem Display und bucht so 15 Bitcoin ab, damals etwa 30 Euro. Vor Kurzem, erzählt Flaskämper, habe er daran gedacht. 15 Bitcoin! Heute wären sie über 150.000 Euro wert.

Flaskämper wird den Verlust verschmerzen. Der Unternehmer aus Herford hat auch außerhalb von Restaurants schon früh auf die Kryptowährung gesetzt. 2011 gründete er bitcoin.de, eine Plattform, auf der Nutzer Bitcoin kaufen und verkaufen können. Vor zwei Jahren brachte er sein Unternehmen an die Börse. Die Bitcoin Group setzte im ersten Halbjahr bescheidene 1,8 Millionen Euro um - und kostet an der Börse 400 Millionen Euro. In der Aktie steckt viel heiße Luft. Flaskämper, der die Mehrheit der Aktien hält, wurde dank Bitcoin-Hype reich.

Davon ist nichts zu sehen. Nicht mal eine Armbanduhr trägt er. "Ich weiß, was es heißt, mit wenig Geld auszukommen." Aus dieser Not hatte der gelernte Lkw-Fahrer Ende der Neunziger eine Tugend gemacht und mit dem Preisvergleichsportal geizkragen.de sein erstes Unternehmen gegründet. Gut ein Jahrzehnt später bewies Flaskämper beim Thema Bitcoin erneut Weitblick. Der Aktienkurs der Bitcoin Group hat sich dieses Jahr verdreizehnfacht.

Solche Kurssteigerungen haben Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ether vom Nischenthema für Digitalexperten zum Gesprächsstoff für die Mittagspause gemacht. Seit Jahresbeginn kletterte der Bitcoin-Kurs von 1000 auf über 10 000 Euro. Reich werden in kürzester Zeit? Plötzlich scheint das spielerisch einfach. In den USA wurden die Zwillinge Cameron und Tyler Winklevoss, Betreiber einer Kryptohandelsplattform, zu den ersten öffentlich bekannten Bitcoin-Milliardären. Ihr Startkapital von 65 Millionen Dollar hatten die Brüder, die Mark Zuckerberg Ideenklau vorwarfen, dem Facebook-Gründer in einem gerichtlichen Vergleich abgetrotzt.

Der direkte Weg zum Gewinn mit Kryptowährungen hat in der Praxis allerdings Tücken. Über börsengehandelte Anlageprodukte können Investments eher gelingen. Wenn am 18. Dezember die weltgrößte Terminbörse in Chicago den Handel mit Terminkontrakten auf den Bitcoin startet, dürfte das Angebot noch zunehmen.

Doch die Risiken sind groß: Auf bitcoin.de kommt es teils zu 3000 Euro Preisunterschied binnen Stunden. Warnende Stimmen gibt es reichlich. Der Chef der US-Investmentbank JP Morgan Jamie Dimon bezeichnet den Bitcoin als Betrug, US-Ökonom und Nobelpreisträger Joseph Stiglitz fordert sein Verbot, Ökonomenkollege Robert Shiller warnt vorm Platzen der Blase.

Dabei verdeckt der Blick auf den Bitcoin, dass längst ein Mikrokosmos rund um Kryptowährungen entstanden ist. Unternehmen wollen am Aufstieg teilhaben - oder die dahinterstehende Technologie, die Blockchain, für ihr Geschäftsmodell nutzen.

Selbst Kritiker geben zu, dass die Blockchain revolutionäres Potenzial hat. Nur werden die meisten Anwendungen noch entwickelt. Ob die neuen Geschäftsmodelle Gewinne bringen, muss sich erst zeigen. In der Euphorie geht das unter. Und, wie so oft, nutzen Geschäftemacher den Hype, um leichtgläubige Anleger auszunehmen - in analoger Währung.

Bestenfalls sind die Geschäftsmodelle solide, aber extrem optimistisch bewertet, wie bei der Bitcoin Group. Zwar hortet sie rund 3000 eigene Bitcoin, die aktuell gut 30 Millionen Euro wert sind. Zieht man die vom Börsenwert ab, zahlen Anleger für die Aktie trotzdem geschätzt noch den 150-fachen Gewinn. Selbst für ein profitables Wachstumsunternehmen ist das extrem viel.

Neue Spekulation, alte Bekannte

Bei einigen Newcomern ist ein Geschäftsmodell nicht mal ersichtlich. Hier sollen allein die Zauberworte Kryptowährung und Blockchain reichen, um Fantasien zu wecken. Wie bei der Maier+Partner AG. Ihr Kurs hat sich seit August in der Spitze mehr als verzehnfacht. Noch ist die Gesellschaft nicht viel mehr als ein Börsenmantel, das Überbleibsel einer alten Gesellschaft. Das soll sich aber bald ändern.

Hamburg-Rotherbaum, das Café des Hotels Grand Elysée. Lutz Petrowsky beugt sich vor, sucht Nähe. Er trägt schwarzen Pulli zur blauen Hose, seine khaki-grüne Jacke hängt über dem Sessel. Als Aufsichtsratschef bei Maier+Partner muss er sich nicht wie die Frankfurter Banker kleiden. Gehen seine Pläne auf, können die bald ohnehin abdanken. Der ganze Finanzbereich werde durch die Blockchain revolutioniert, sagt Petrowsky. Auf einer außerordentlichen Hauptversammlung will er am Montag die Weichen stellen, um davon zu profitieren.

Künftig soll Maier+Partner dann Netcoin.Capital heißen und als Beteiligungsgesellschaft in Krypto- und Blockchain-Unternehmen investieren. In was genau? Völlig offen. Laut ...

Den vollständigen Artikel lesen ...