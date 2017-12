Phu Quoc Island, Vietnam (ots/PRNewswire) - Am World Travel Awards (WTA), dem führenden Awards-Programm der Reisebranche, kamen am 10. Dezember 2017 Hunderte von Führungspersonen, welche das Beste der weltweiten Hospitality-Branche repräsentieren, für einen glamourösen Abend am JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay zusammen. Das dritte Jahr in Folge wurde Deer Jet als "World's Leading Private Jet Charter" ausgezeichnet.



Einmal mehr hat Deer Jet seinen Seven-Star-Spitzenservice sowie seine ausgezeichneten Geschäftsinnovationen präsentiert und damit die Stimmen von Hundertausenden von Branchenführern und Geschäftsreisenden erhalten, die das Unternehmen aus einem Pool an globalen führenden Unternehmen, einschliesslich u.a. Net Jets und Royal Jet, ausgewählt hatten.



Im Jahr 2017 hat Deer Jet durch seine innovativen Dienstleistungen und Kampagnen die Aufmerksamkeit der Branche und der weltweit anspruchsvollsten Reisenden geweckt, darunter die "Dreams Encounter the World"-Ausstellung eines 787 Dream Jet und dessen bahnbrechenden Premium-Reisepläne, welche die Kunden auf kulturelle, künstlerische und naturalistische Exkursionen um die ganze Welt geführt haben.



2017 war ein richtungsweisendes Jahr für Deer Jet, da das Unternehmen eine Reihe an Anerkennungen für seine erstklassigen Dienstleistungen und Beiträge für die Branche erhalten hat, einschliesslich "2017 World's Best Private Jet Company", "2017 Asia's Leading Private Jet Charter", "China's Leading Private Jet Charter" und "2017 World's Seven Stars Private Jet Company".



Seit der Gründung vor 22 Jahren hat sich Deer Jet stark für eine Verbesserung der Dienstleistungen engagiert, wodurch das Unternehmen mit einem beispiellosen Tempo gewachsen ist und vom ersten Privatjet-Unternehmen Chinas zur aktuell größten Geschäftsfliegerei-Gruppe in Asien sowie zur weltweit führenden Lifestyle-Marke aufgestiegen ist.



Xu Lidong, Präsident von Deer Jet, sagte: "Einmal mehr wurde Deer Jet durch den World Travel Award für seinen einzigartigen Service ausgezeichnet. Diese Auszeichnung motiviert uns, die Messlatte noch höher zu legen, indem wir neue Märkte erschließen. Wir wollen es der Welt ermöglichen, unser charakteristisches Seven-Star-Erlebnis zu genießen."



In der nahen Zukunft wird Chinas Premium-Reisesektor dank der wachsenden Wirtschaft des Landes und des steigenden Inlandkonsums eine neue Ebene erreichen. Als führendes Unternehmen in den Bereichen Privatfliegerei und Lifestyle-Dienstleistungen zielt Deer Jet auf diesen wachsenden Markt ab und entwickelt neue Reiseprodukte und -dienstleistungen für anspruchsvolle Geschäfts- und Freizeitreisende weltweit.



Pressekontakt: Xiaonan Chu +86-138-1197-8029