Die SPD hat vor, den Unkrautvernichter Glyphosat in Deutschland zu verbieten. Der Antrag soll in dieser Woche in den Bundestag eingebracht werden. Die SPD könnte gegen den Willen der Union andere Mehrheiten suchen.

