Wer schon beim Neuen Markt dabei war, wird sich erinnern, als man im Taxi oder beim Friseur nur noch ein Thema kannte. So auch jetzt. Kaum ein Tag vergeht, an dem der Bitcoin keine Schlagzeilen von sich macht. 30 Prozent rauf an einem Tag, wieder 20 Prozent runter in einer Stunde. Unter dem Strich bleibt ein Plus auf Jahressicht von über 1.

Den vollständigen Artikel lesen ...