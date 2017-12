Durch den Zukauf des Lebensversicherungsgeschäfts von ANZ steigt Zurich zum größten privaten Lebensversicherer Australiens auf. Es war bereits die dritte Übernahme in zwei Jahren auf dem Kontinent.

Der Versicherungskonzern Zurich baut sein Geschäft in Australien mit der dritten Übernahme auf dem Kontinent innerhalb von zwei Jahren weiter aus. Das Schweizer Unternehmen übernimmt für umgerechnet 2,14 Milliarden Dollar das Lebensversicherungsgeschäft der Finanzgruppe ANZ, OnePath Life, wie Zurich am Montag mitteilte. Mit dem größten Zukauf seit 2011 steige der Konzern zum führenden Lebensversicherer für Privatkunden in Australien mit einem Marktanteil von 19 ...

