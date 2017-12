Straubing (ots) - Durch eine engere Kooperation bei der Ausbildung, bei gemeinsamen Operationen oder bei Rüstungsprojekten werden alle teilnehmenden Nationen und ihre Armeen profitieren. Was nicht heißt, dass die Verteidigungsbudgets wieder verringert werden können. Allenfalls werden Mittel frei, die zur Modernisierung der über Jahre vernachlässigten Streitkräfte dringend gebraucht werden. Der Weg hin zu einer EU-Armee indes ist noch weit. Wenn es eine solche überhaupt jemals geben wird. Die Nato braucht sich keine Sorge vor einem "Konkurrenzunternehmen" zu machen. Sie kann froh sein, wenn die Europäer stärker an einem Strang ziehen und ihre Truppen fit für die Herausforderungen der Zukunft machen.



