Halle (ots) - Die einseitige Parteinahme der USA für den jüdischen Staat wird in Europa nicht nur einfach missbilligt, sondern zutiefst bedauert. Denn Washington hat sich selbst der Möglichkeit beraubt, mit allen Konfliktparteien zu reden. Mit einer gewissen Nostalgie erinnert man sich in Brüssel an die einstige Pendel-Diplomatie des amerikanischen Außenministers Henry Kissinger, der so lange zwischen Palästina und Israel hin- und herflog, bis er alle an einem Tisch hatte. Allerdings verhält sich die Europäische Union auch nicht völlig unparteiisch. Mit europäischen Geldern wird praktisch der komplette palästinensische Regierungsapparat finanziert - mit Wissen und Billigung der israelischen Regierung.



