Die Abstimmung im EU-Parlament über die Zulassung von Phosphaten in Döner-Fleisch ist vertagt. Die Abgeordneten beschlossen, zunächst am Dienstag darüber zu debattieren. Erst am Mittwoch wolle man entscheiden.

Das Europaparlament will über die geplante EU-weite Zulassung von Phosphaten in Döner-Fleisch erst nach einer Debatte entscheiden. Das Parlament beschloss am Montag zum Auftakt seiner Plenarsitzung in Straßburg, die zunächst für Dienstag geplante Abstimmung über einen entsprechenden Vorschlag der EU-Kommission abzusetzen. Auf Antrag der christdemokratischen ...

