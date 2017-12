Die MeToo-Bewegung hat in den USA zu einer Reihe von Rücktritten im Kongress geführt. Nun bekräftigen einige Frauen ihre Anschuldigungen gegen US-Präsident Trump. Bleiben sie wieder ohne Folgen?

Mehrere Frauen haben ihre Vorwürfe gegen US-Präsident Donald Trump erneuert, er habe sie in der Vergangenheit belästigt. Bei einem gemeinsamen Auftritt im Sender NBC schilderten Jessica Leeds, Samantha Holvey und Rachel Crooks am Montag Begegnungen mit Trump, die sich vor mehreren Jahren zugetragen haben sollen. In einer anschließenden Pressekonferenz appellierten sie an den Kongress, eine Untersuchung gegen den Präsidenten einzuleiten.

Trump hat die Vorwürfe wiederholt bestritten. Das Weiße Haus bezeichnete die Darstellung der Frauen am Montag erneut als falsch. Die US-Botschafterin bei den UN, Nikki Haley, hatte am Sonntag in einem Interview erklärt, den Frauen müsse zugehört werden.

Die Anschuldigungen gegen Trump waren erstmals während des Wahlkampfes im Oktober 2016 aufgekommen, nachdem eine Aufnahme mit sexistischen Kommentaren Trumps an die Öffentlichkeit gelangt ...

