NRW-Ministerpräsident Armin Laschet ist ins Kuratorium der Krupp-Stiftung berufen worden. Die Wahl gelte der Person, nicht dem Amt, hob die Stiftung hervor. Sie ist größter Einzelaktionär von Thyssen-Krupp.

Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet zieht in das Kuratorium der Krupp-Stiftung ein, die größter Einzelaktionär von Thyssen-Krupp ist. Der CDU-Politiker sei am Montag berufen worden, teilte die Alfried Krupp von Bohlen und Halbach-Stiftung am Abend mit. Laschets ...

