NEW YORK (dpa-AFX) - US-amerikanische Staatsanleihen haben sich am Montag nur wenig bewegt. Impulse durch neue Konjunkturdaten bleiben zu Wochenbeginn weitgehend aus.

In der laufenden Woche ragt die Zinsentscheidung der US-Notenbank (Fed) am Mittwoch aus dem Programm heraus. Am Markt wird fest mit einer weiteren Zinsanhebung gerechnet. Es wäre die dritte Anhebung in diesem Jahr und die fünfte seit Beginn der Zinswende Ende 2015. Darüber hinaus wird die Fed anhand neuer Prognosen einen Ausblick auf ihren geldpolitischen Kurs im kommenden Jahr geben.

Zweijährige Anleihen gaben um 1/32 Punkte auf 99 27/32 Punkte nach. Sie rentierten mit 1,819 Prozent. Fünfjährige Anleihen verloren 2/32 Punkte auf 99 15/32 Punkten. Sie rentierten mit 2,155 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Papiere fielen um 2/32 Punkte auf 98 26/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,383 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren verharrten bei 99 19/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,769 Prozent./la/das

