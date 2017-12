JPMorgan hebt Ziel für Lufthansa auf 26,50 Euro - 'Underweight'

NEW YORK - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Lufthansa von 23,50 auf 26,50 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Underweight" belassen. Analyst Christopher Combe schraubte in einer am Montag vorliegenden Studie seine kurzfristigen Gewinnerwartungen moderat nach oben. 2018 aber müsse sich der deutsche Luftfahrtkonzern bei den Durchschnittserlösen an einer sehr hohen Vergleichsbasis messen lassen.

SocGen senkt Ziel für Unicredit auf 19 Euro - 'Hold'

PARIS - Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat das Kursziel für Unicredit von 20 auf 19 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Auch 2018 dürften "faule Kredite" das bestimmende Thema für die italienischen Banken sein, schrieb Analyst Aldo Comi in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Die mittelgroßen Geldhäuser seien derzeit tendenziell unterbewertet, während die UniCredit-Aktie aktuell fair gehandelt werde.

Barclays hebt Ziel für Generali auf 13,80 Euro - 'Underweight'

LONDON - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Generali von 13,20 auf 13,80 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Die Aussichten für den europäischen Versicherungssektor seien in puncto Profitabilität weniger negativ als bisher, schrieb Analystin Claudia Gaspari in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Deshalb stufte Barclays den Sektor nun von "Negative" auf "Neutral" hoch. Für die Gewinnperspektiven der italienischen Assekuranz zeigte sie sich aber weiterhin vorsichtig.

Independent Research erhöht Ziel für Thyssenkrupp - 'Halten'

FRANKFURT - Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Thyssenkrupp von 25 auf 26 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Analyst Sven Diermeier begründete den Schritt in einer am Montag vorliegenden Studie unter anderem mit einem neuen Bewertungshorizont. Entscheidend sei beim Industriekonzern vor allem, ob und wie das geplante Stahl-Gemeinschaftsunternehmen mit Tata Steel zusammenkomme.

Goldman hebt Ziel für MTU auf 144 Euro - 'Neutral'

NEW YORK - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für MTU von 140 auf 144 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Das Jahr 2017 sei für die europäische Luftfahrt- und Rüstungsindustrie holprig verlaufen, schrieb Analyst Chris Hallam in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Auch 2018 warteten einige Herausforderungen, die wegen der bislang erreichten Fortschritte und der besser erwarteten gesamtwirtschaftlichen Lage aber leichter bewältigt werden dürften.

Jefferies hebt Ziel für Osram auf 105 Euro - 'Buy'

NEW YORK - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Osram von 90 auf 105 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aktie des Lichttechnikspezialisten sei weiterhin eine der interessantesten im Industriesektor, schrieb Analyst Peter Reilly in einer am Montag vorliegenden Studie. Osram dürfte mit ordentlichem Schwung ins Geschäftsjahr 2019 gehen.

Goldman hebt Ziel für Aurubis auf 54,50 Euro - 'Sell'

NEW YORK - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Aurubis von 52,00 auf 54,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Die Aktien aus dem Rohstoffsektor dürften dank einer weiter soliden Nachfrage und des nachgebenden US-Dollar auch 2018 attraktive Investments sein, schrieb Analyst Eugene King in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Der Experte aktualisierte seine Preisprognosen für die wichtigsten Industrierohstoffe und passte seine Kursziele entsprechend an.

Goldman hebt L'Oreal auf 'Buy' und Ziel auf 210 Euro

NEW YORK - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat L'Oreal von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 195 auf 210 Euro angehoben. Der aktuelle Aktienkurs sei angesichts des branchenweit überlegenen langfristigen Wachstums des Konsumgütherherstellers zu niedrig und biete eine günstige Kaufgelegenheit, schrieb Analyst Fulvio Cazzol in einer am Montag vorliegenden Studie. Zudem seien die Marktbefürchtungen, dass das Wachstum kurzfristig nachlassen könnte, übertrieben.

HSBC hebt Ziel für Credit Suisse auf 19 Franken - 'Buy'

LONDON - Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Credit Suisse nach einem Investorentag von 18 auf 19 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Bank sei mit ihrer Strategie auf Kurs, schrieb Analyst Alevizos Alevizakos in einer am Montag vorliegenden Studie. Die geplante US-Steuerreform könnte zum kurzfristigen Katalysator werden.

Morgan Stanley hebt Siemens auf 'Overweight' - Ziel auf 134 Euro

NEW YORK - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat Siemens von "Equal-weight" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 120 auf 134 Euro angehoben. Der beabsichtige Börsengang der Medizintechnik-Sparte sei ein klarer Treiber für den Wert des Gesundheitsgeschäfts, schrieb Analyst Ben Uglow in einer am Montag vorliegenden Studie. Zudem sollten dadurch auch die bei Siemens verbleibenden Geschäftsteile zur Neubewertung unterzogen werden. Der Experte rechnet entsprechend mit einer im Sektorvergleich überdurchschnittlichen Kursentwicklung, wobei die Aktien in Richtung seines Kursziels steigen dürften.

KUNDENHINWEIS: Sie lesen eine Auswahl der Analysten-Umstufungen von dpa-AFX

/das

AXC0289 2017-12-11/21:35