Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Frankfurt (pta034/11.12.2017/21:05) - In der Meldung vom 07.12.2017 waren Fehler enthalten. Richtig muss es heißen:



Die GBS Asset Management AG iL gibt bekannt, dass die Prorenta Consulting AG, Übach-Palenberg, ihr am 07.12.2017 mitgeteilt hat, dass sie nun nicht mehr mehr als den vierten Teil der Aktien der Gesellschaft hält. Die Prorenta Consulting AG ist der größte bekannte Aktionär der Gesellschaft.



Sascha Magsamen



Abwickler



Dezember 2017



