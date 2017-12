Essen (ots) - Die Praxen sind übervoll, die Wartezeiten lang, und bei der Terminvergabe werden Patienten auf die lange Bank geschoben: Für viele Menschen gehört es zum Alltag, dass die Wege durch unser Gesundheitswesen oft mühsam und bürokratisch sind. Schlechte Organisation, mangelhafte Planung und - ja, auch - ein auf Patientenseite gelegentlich überzogenes Anspruchsdenken bringen dabei leichtfertig ein System in Misskredit, das in weiten Teilen gut funktioniert und zu den besten der Welt zählt.



Die Liste der Fehlentwicklungen wird freilich immer länger. Die oft beklagten Defizite machen auch vor den Kinderarztpraxen nicht Halt. Zumindest in einigen Regionen gibt es Anzeichen von Unterversorgung in diesem sensiblen Bereich der medizinischen Grundversorgung. Was auch an den Medizinern selbst liegt: Immer mehr Ärzte meiden sozial abgehängte Stadtteile und lassen sich in Viertel mit besseren Verdienstmöglichkeiten nieder. Aber auch die Politik muss endlich die Probleme anpacken und etwa Anreizsysteme verändern. Denn bei allem Stolz auf medizinische Spitzenleistungen muss der Grundsatz gelten: Wer krank ist, sollte nicht noch um einen Arzttermin betteln müssen.



OTS: Westdeutsche Allgemeine Zeitung newsroom: http://www.presseportal.de/nr/55903 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_55903.rss2



Pressekontakt: Westdeutsche Allgemeine Zeitung Zentralredaktion Telefon: 0201 - 804 6519 zentralredaktion@waz.de