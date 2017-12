Zum Abschluss des 17. Spieltages in der 2. Liga hat der 1. FC Nürnberg bei Fortuna Düsseldorf mit 2:0 gewonnen. Während Düsseldorf in der ersten Halbzeit die stärkere Mannschaft war und zu guten Torchancen kam, wurden die Franken in der zweiten Hälfte immer stärker.

Der Führungstreffer durch Tobias Werner in der 67. Minute war daher nur folgerichtig, Georg Margreitter legte in der 77. Minute nach. Kurz vor Ende verschoss Düsseldorfs Emir Kujovic auch noch einen Elfmeter, der aber ohnehin umstritten war. In der Tabelle ist Holstein Kiel auf Platz eins - direkt danach aber jetzt Nürnberg, Düsseldorf landet auf Platz drei.