Premierministerin May will die Brexit-Rechnung nur bei einer Einigung auf ein Handelsabkommen zahlen. Zuvor legten London und Brüssel auf eine Berechnungsmethode für die finanziellen Verpflichtungen Großbritanniens fest.

Großbritannien wird die Brexit-Schlussrechnung an die EU nur im Falle einer Einigung auf ein Handelsabkommen bezahlen. Das machte die britische Premierministerin Theresa May am Montag bei einem Auftritt im Parlament in London deutlich.

London und Brüssel hatten sich am vergangenen Freitag auf eine Berechnungsmethode für die finanziellen Verpflichtungen Großbritanniens gegenüber der Staatengemeinschaft ...

Den vollständigen Artikel lesen ...