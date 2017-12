Berlin (ots) - In der Debatte um die Berliner Polizeiakademie hilft nur eine schonungslose Aufklärung. Fehler, die bei der Ausbildung des Nachwuchses heute gemacht werden, belasten die Polizei über Jahrzehnte hinweg. Insofern war es der richtige Schritt, dass am Montag im parlamentarischen Innenausschuss nicht über, sondern mit den Betroffenen gesprochen wurde. Mit der Debatte ist nun auch ein Auftrag verbunden. Niemand kann sich jetzt noch zurücklehnen und sagen, dass man nicht gewusst habe, dass es etwa zu wenig Lehrer gibt, die Einstellungsgespräche zu oberflächlich sind und es bei Teilen des Nachwuchses Disziplinprobleme gibt. Hier müssen Politik und Polizeiführung strukturell nachjustieren. Gelingt das, dann hat die hitzige Debatte der vergangenen Wochen tatsächlich etwas bewirkt - und die Hauptstadtpolizei besser gemacht.



