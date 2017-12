Der Politische Bundesgeschäftsführer der Grünen, Michael Kellner, will beim Parteitag im Januar erneut für dieses Amt kandidieren. Das kündigte er in der "Frankfurter Rundschau" (Dienstag-Ausgabe) an.

"Ich trete wieder als Politischer Bundesgeschäftsführer an", sagte er dem Blatt. "Denn ich bin mit dem, was ich in den letzten vier Jahren begonnen habe, noch nicht fertig. Es geht mir darum, die Partei mit einem neuen Grundsatzprogramm voranzubringen, die Beteiligung der Mitglieder zu stärken und dabei insbesondere die Chancen der Digitalisierung für die Parteiarbeit zu nutzen." Als Ostdeutscher habe er Europa zudem als Befreiung erlebt, fuhr Kellner fort - "als Befreiung aus einem miefigen System. Deshalb ist es mir ein besonderes Anliegen, die Grundlagen für ein starkes Ergebnis bei der Europawahl und bei den ostdeutschen Landtagswahlen 2019 zu legen. Diese Wahlen sind nicht zuletzt in der Auseinandersetzung mit der AfD von besonderer Relevanz."