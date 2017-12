Der Start von Bitcoin-Terminkontrakten an der Derivatebörse in Chicago verlief reibungslos. CBOE-Chef Ed Tilly denkt bereits an die nächsten Schritte: Er erwägt die Einführung weiterer Produkte für die Kryptowährung.

Nach der reibungslosen Einführung von Bitcoin-Terminkontrakten erwägt die Börse CBOE in Chicago weitere Finanz-Produkte für die Cyber-Währung. "Wir werden in den kommenden ...

