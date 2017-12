Etappensieg für Micheil Saakaschwili: Ein Gericht hat den heutigen Oppositionspolitiker in der Ukraine nach seiner zweiten Festnahme innerhalb weniger Tage wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Gefahr ist aber nicht gebannt.

Nächste Wende im Streit des früheren georgischen Präsidenten Micheil Saakaschwili mit den Behörden in der Ukraine: Ein Gericht in Kiew wies am Montag den Antrag der Staatsanwaltschaft ab, den 49-Jährigen unter Hausarrest zu stellen. Saakaschwili ist inzwischen einer der führenden Oppositionspolitiker in der Ukraine.

Er war am Freitag ein zweites Mal festgenommen worden, nachdem es seinen Anhängern am Dienstag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...