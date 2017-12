Düsseldorf (ots) - Vertreter der Parteilinken bei den Grünen haben sich gegen eine Doppelspitze aus den beiden Vertretern des Realo-Flügels Robert Habeck und Annalena Baerbock ausgesprochen. "Kein Flügel sollte einen Alleinvertretungsanspruch auf Posten haben", sagte der Parteilinke Gerhard Schick der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Dienstagausgabe). "Wir brauchen aber eine Führung, die die ganze Partei führen kann und nicht nur einen Teil", sagte der finanzpolitische Sprecher der Bundestagsfraktion. Er wandte sich auch gegen eine Änderung der Satzung, die Habeck für eine Übergangszeit erlauben würde, sein Landesministeramt in Schleswig-Holstein zu behalten. "Ich halte nichts von einer Lex Habeck. Und eine halbe Wahlperiode Übergangszeit geht gar nicht", sagte Schick.



