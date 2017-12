Der deutsche Supermarktgigant Kaufland hat gerade seine zweite australische Filiale verwirklicht, während sich die Kette darauf vorbereitet, in den lukrativen Lebensmittelmarkt durchzubrechen. The Daily Telegraph teilte mit, dass sich die Schwarz Group, der Kaufland gehört, gerade einen Standort in Melbourne für 16,4 Millionen AUD gesichert hat. Quelle: Radu Bercan /...

Den vollständigen Artikel lesen ...