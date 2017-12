Am 4. Dezember eröffnete der Präsident von Aserbaidschan, Ilham Aliyev, das neue Gewächshaus in dem Baku Agropark. Dieser Komplex für den Anbau von Tomaten ist 11 ha groß, so eine Pressemitteilung von Debets Schalke. Im Dezember 2016 startete die niederländische Gewächshausbaufirma die erste Phase dieses Tomatengewächshausprojekts in Aserbaidschan....

