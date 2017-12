Die Welthandelsorganisation ist von den USA scharf kritisiert worden - nicht zum ersten Mal. Sie verliere ihren Fokus, sagt der US-Handelsbeauftragte. Anderer Ansicht ist der Leiter der deutschen Delegation.

Die USA haben erneut die Welthandelsorganisation (WTO) scharf kritisiert. Sie verliere ihren Fokus und entwickele sich zu einer "Streitorganisation", erklärte der US-Handelsbeauftragte Robert Lighthizer am Montag bei der 11. WTO-Ministerkonferenz in Buenos Aires.

"Allzu oft glauben ihre Mitglieder, dass sie über Klagen Vorteile erringen können, die sie niemals an einem Verhandlungstisch erreichen würden", sagte Lighthizer in der ersten Plenarsitzung des bis Mittwoch tagenden Ministertreffens. Der US-Handelsbeauftragte forderte auch die WTO-Mitglieder auf, eine neue Definition dafür zu finden, was ein Entwicklungsland ...

