Halle (ots) - Die Afrikanische Schweinepest, an der bereits mehr als 3 000 Wild-, aber auch Hunderte Hausschweine in Osteuropa gestorben sind, droht nun auch in Sachsen-Anhalt auszubrechen. Das berichtet die in Halle erscheinende Mitteldeutsche Zeitung (Dienstag-Ausgabe). "Mit den ersten Fällen muss man leider jederzeit rechnen", sagte Christian Apprecht, Sprecher des Landesbauernverbandes der MZ. Die Tierseuche war 2007 erstmals in Georgien aufgetreten und hatte sich zuletzt auch in Polen und Tschechien ausgebreitet, 350 Kilometer von der deutschen Grenze entfernt.



Das Friedrich-Loeffler-Institut (FLI) bewertet das Risiko einer Einschleppung nach Deutschland ebenfalls als hoch und kommt zu einem ernüchternden Befund. "In keinem der betroffenen Länder konnte die Tierseuche bei Wildschweinen bisher erfolgreich bekämpft werden", erklärten die Experten des FLI, das zugleich das Bundesinstitut für Tiergesundheit ist.



Für den Menschen ist die Erkrankung ungefährlich. Für infizierte Tiere dagegen endet die Viruserkrankung in der Regel tödlich, einen Impfstoff gibt es bisher nicht. Übertragen wird das Virus durch direkten Kontakt mit infizierten Tieren. Der Erreger kann aber auch über Schweinefleisch, Rohwürste oder Salami weitergegeben werden. Werden solche Lebensmittel verfüttert oder an Autobahn-Raststätten weggeworfen, können sich Wildschweine infizieren.



