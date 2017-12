FRANKFURT (dpa-AFX) - 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu geschäftsführenden Regierung:

Wegen der vielfältigen globalen Entwicklungen braucht Deutschland mehr als eine geschäftsführende Regierung. Denn die kann in der Außenpolitik keine wirklich belastbaren Verpflichtungen eingehen. (...) Es stehen Entscheidungen an, die sehr weitreichend sind: Soll die EU die (...) Zusammenarbeit (...) in der Verteidigungspolitik (...) in Richtung einer europäischen Armee treiben? Braucht der Euroraum einen Finanzminister oder einen eigenen Haushalt? Wie bekommt die EU eine gemeinsame Flüchtlingspolitik hin? Eine Bundesregierung, die im Parlament ohne gesicherten Rückhalt ist, hat in solchen grundlegenden Fragen keine Prokura. Und eine vernünftige Sachdebatte, die so dringend nötig wäre, kommt unter den derzeitigen Umständen auch nicht zustande, wie das deutsche Schweigen auf Macrons Europarede gezeigt hat./zz/DP/stk

