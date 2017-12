BERLIN/PARIS (dpa-AFX) - Vor dem Pariser Klimagipfel hat Umweltministerin Barbara Hendricks den Finanzsektor zu mehr Engagement im Klimaschutz aufgefordert. "Es geht um alle Investitionen weltweit, die in klimafreundliche Bahnen gelenkt werden müssen", sagte die SPD-Politikerin der Deutschen Presse-Agentur. Investoren sollten Klimarisiken in ihren Portfolios analysieren und offen legen, in wieweit ihre Anlagestrategien mit dem Pariser Abkommen kompatibel sind, forderte die Ministerin, die Deutschland am Dienstag in Paris vertreten sollte. Wichtig sei der Lerneffekt durch Transparenz. "Große börsennotierte Unternehmen müssen hier vorangehen."

Zwei Jahre nach der Einigung auf das Pariser Klimaabkommen, das die Erderwärmung auf unter zwei Grad halten soll, hat Frankreichs Präsident Emmanuel Macron zu einem Gipfel eingeladen. Finanzfragen des Klimaschutzes stehen am Dienstag im Mittelpunkt. "Anders als bei klassischen Klimaverhandlungen stehen in Paris nicht nur Staaten, sondern auch Unternehmen und Banken im Fokus", erklärte Hendricks. Der Gipfel zeige, dass das Pariser Abkommen in den Köpfen der Wirtschafts- und Finanzwelt angekommen sei. "Seine Umsetzung ist unaufhaltsam - trotz des angekündigten Ausstiegs der USA."/ted/DP/zb

ISIN DE000CBK1001 DE0005140008 DE0008404005 DE0008430026

AXC0014 2017-12-12/06:06