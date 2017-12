HANNOVER/BERLIN (dpa-AFX) - Verbraucher und Unternehmen in Deutschland bleiben beim wichtigen Rohstoff Erdgas auch im neuen Jahr stark von der Versorgung aus dem Ausland abhängig. Zwar hätten die Länder Europas Zugang zu großen Teilen der Gasreserven, betonen die Experten der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) in ihrer jährlichen Energiestudie. Die Autoren des Papiers, das am Dienstag vorgelegt wird, weisen aber auch auf die Bedeutung internationaler Lieferungen hin: "Aufgrund der rückläufigen Erdgasförderung in Deutschland und Europa wächst die Abhängigkeit von Importen."

Besonders in der Bundesrepublik, wo Gas beim Übergang zu mehr erneuerbaren Energien eine Schlüsselrolle spielt, ist die Nachfrage hoch - mit entsprechender Verwundbarkeit im Fall größerer Preis- oder Mengenausschläge. "Schon heute ist Deutschland der weltweit größte Importeur von Erdgas", erklärt Harald Andruleit von der BGR. Gut ein Viertel (23 Prozent) des gesamten nach Europa eingeführten Erdgases sei zuletzt hierher gegangen. Vor allem mit Russland und den Golfstaaten bestehen Verträge.

Verbraucherportale schätzen, dass die Durchschnittspreise für Endverbraucher nach dem Sinken unter die Marke von sechs Cent je Kilowattstunde im kommenden Jahr noch stabil bleiben dürften. Mittelfristig könnte Erdgas aber wieder teurer werden./jap/DP/zb

ISIN US3682872078 DE000ENAG999 DE000A2AADD2

AXC0018 2017-12-12/06:09