MEXIKO-STADT (dpa-AFX) - Der in einen Korruptionsskandal verwickelte Baukonzern Odebrecht ist in Mexiko von öffentlichen Aufträgen ausgeschlossen worden. Wegen Unregelmäßigkeiten bei Geschäften mit dem staatlichen Ölkonzern Pemex werde das brasilianische Unternehmen für vier Jahre für Ausschreibungsverfahren gesperrt, teilte die mexikanische Regierung am Montag mit. Es ist die erste Sanktion gegen Odebrecht in Mexiko. Der ehemalige Pemex-Chef Emilio Lozoya weist Vorwürfe zurück, nach denen er Schmiergeld erhalten haben soll.

Odebrecht steht im Mittelpunkt eines großen Korruptionsskandals. Das Unternehmen hat eingeräumt, seit 2001 in zwölf Ländern über 785 Millionen US-Dollar an Bestechungsgeldern gezahlt zu haben. In Mexiko flossen 10,5 Millionen Dollar. Firmenchef Marcelo Odebrecht wurde in Brasilien zu 19 Jahren Haft verurteilt. In zahlreichen Ländern vor allem in Lateinamerika laufen Ermittlungen auch gegen ranghohe Politiker./aso/DP/zb

AXC0020 2017-12-12/06:10