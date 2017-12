=== *** 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen November, Frankfurt 10:00 DE/MVV Energie AG, BI-PK, Frankfurt *** 10:00 DE/VDMA, Jahres-PK, Frankfurt 10:30 DE/Verband der Vereine Creditrefom, PK zu Insolvenzen in Deutschland 2017, Frankfurt *** 10:30 GB/Verbraucherpreise November PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+3,0% gg Vj zuvor: +0,1% gg Vm/+3,0% gg Vj *** 11:00 DE/ZEW-Index Konjunkturerwartungen Dezember PROGNOSE: +18,1 Punkte zuvor: +18,7 Punkte Konjunkturlage PROGNOSE: +88,9 Punkte zuvor: +88,8 Punkte *** 11:00 DE/MTU Aero Engines AG, Investoren- und Analystenkonferenz, München 11:00 DE/Bundesrechnungshof, PK Präsident Scheller mit Bemerkungen für 2017, Berlin *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender *** 14:00 US/3M Co, Outlook Meeting 2018, New York *** 14:30 US/Erzeugerpreise November PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: +0,4% gg Vm Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie) PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,4% gg Vm *** - DE/Bundeswirtschaftsministerium, Monatsbericht zur wirtschaftlichen Lage Dezember *** - EU/Kommission, voraussichtlich Entscheidung zur Übernahme von Teilen von Air Berlin durch Easyjet plc, Brüssel ===

