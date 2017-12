Zürich - Der Wolf ist zurück in der Schweiz und weckt viele Assoziationen - positive wie negative. Die neue Ausstellung «Wolf - Wieder unter uns» im Zoologischen Museum der UZH liefert ein detailliertes Portrait dieses Wildtiers. Sie widmet sich der Rückkehr der Wölfe und thematisiert historische Fakten genauso wie aktuelle Probleme.

Seit seiner Wiederkehr in die Schweiz vor rund 20 Jahren polarisiert der Wolf. Für die einen ist er ein blutrünstiges Wesen, für die anderen ein schützenswertes Wildtier. Fakt ist: Für die meisten Bewohnerinnen und Bewohner unseres Landes bleibt er unsichtbar, nicht mehr als 40 Wölfe leben zurzeit in der Schweiz. Die neue Sonderausstellung «Wolf - Wieder unter uns» im Zoologischen Museum der UZH gibt jedem die Möglichkeit, sich ein eigenes Bild vom Wolf zu machen. Vier künstlerisch gestaltete Dioramen führen Besucherinnen und Besucher in die Geschichte des Wolfs, seine Wiederkehr und Biologie sowie in sein Verhältnis mit uns Menschen ein. Die vom Naturhistorischen Museum Freiburg konzipierte Ausstellung richtet sich an Kinder, Erwachsene und Experten.

Letzter Urner Wolf ausgestellt

Mit dem Aufkommen der Viehzucht und den Übergriffen des Wolfs auf die Herden spitzte sich im 17. Jahrhundert das Verhältnis zwischen Mensch und Wolf zu. Der Wolf wurde als boshaftes, unersättliches und abscheuliches Wesen wahrgenommen. «Seinen schlechten Ruf hat er teilweise bis heute beibehalten», sagt Museumsleiterin Isabel Klusman. Die Ausstellung zeigt, wie man den Wolf seit dem Mittelalter mit ausgeklügelten Fallen, Gift oder mittels Treibjagd dezimiert hat. Dies führte bereits gegen Ende des 17. Jahrhunderts zu seinem Verschwinden aus weiten Teilen der Schweiz. ...

