Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

ATOMAUSSTIEG - Der ENBW-Großaktionär OEW will an diesem Dienstag eine Verfassungsbeschwerde gegen das Nachhaftungsgesetz einreichen. Das kündigte der OEW-Vorsitzende Lothar Wölfle an. "Wir fühlen uns ungerecht behandelt, denn wir tragen jetzt plötzlich ein Milliardenrisiko". Das Gesetz verpflichtet auch Minderheitsaktionäre von Energieversorgern zur Haftung für den Rückbau der Kraftwerke und zur Müllentsorgung. (FAZ S. 17)

EUROPA - "Europa muss eine Führungsrolle übernehmen", sagte die langjährige Wirtschaftsweise Weder di Mauro in einem Interview. "Ich bin optimistisch, dass Europa sich nicht nur stabilisiert, sondern Stärke demonstrieren wird. Die Tatsache, dass sich die angelsächsischen Freunde aus der Verantwortung für die Weltordnung verabschiedet haben, macht es für Europa und auch für Asien umso wichtiger, dass diese Weltregionen eine Führungsfunktion übernehmen. Man muss im Inneren stark sein, damit man auch nach außen selbstbewusst auftreten kann." (Handelsblatt S. 28)

GRÜNE - Vertreter der Parteilinken bei den Grünen haben sich gegen eine Doppelspitze aus den beiden Vertretern des Realo-Flügels Robert Habeck und Annalena Baerbock ausgesprochen. "Kein Flügel sollte einen Alleinvertretungsanspruch auf Posten haben", sagte der Parteilinke Gerhard Schick. "Wir brauchen aber eine Führung, die die ganze Partei führen kann und nicht nur einen Teil", sagte der finanzpolitische Sprecher der Bundestagsfraktion. (Rheinische Post)

BUNDESTAG - Die Grünen wollen strengere Regeln für die Befragung der Bundesregierung durchsetzen und dazu noch in dieser Sitzungswoche einen Antrag zur Änderung der Geschäftsordnung einbringen. "Es ist überfällig, dass der Bundestag das Thema der Regierungsbefragung endlich selbst bestimmt", sagte die Fraktionsgeschäftsführerin der Grünen im Bundestag, Britta Haßelmann. "Außerdem sollte sich die Kanzlerin regelmäßig den Fragen der Abgeordneten stellen", forderte Haßelmann. "Die jetzige Form der Regierungsbefragung ist nicht zeitgemäß. (Redaktionsnetzwerk Deutschland)

FREIHANDEL - Die deutsche Exportwirtschaft hofft auf einen erfolgreichen Abschluss der WTO-Ministerkonferenz, die bis einschließlich Mittwoch in der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires tagt. "Angesichts der zunehmenden protektionistischen Maßnahmen in der Welt muss die Welthandelsorganisation eine aktive Rolle spielen", forderte Holger Bingmann, Präsident des Bundesverbandes Großhandel, Außenhandel und Dienstleistungen (BGA). "Die WTO-Mitglieder müssen in unsichereren Zeiten nach besten Kräften das multilaterale, regelgebundene Handelssystem stärken", sagte Bingmann weiter. "Nur so lassen sich Bestrebungen nach einem Recht des Stärkeren eindämmen." Deutschland sei wie kein zweites Land auf offene Märkte angewiesen, sagte der BGA-Präsident. (Redaktionsnetzwerk Deutschland)

December 12, 2017

