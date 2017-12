Von Joe Flint

NEW YORK (Dow Jones)--Der US-Kabelkonzern Comcast hat kein Interesse mehr an einer möglichen Übernahme von größeren Teilen des Medienkonzerns 21st Century Fox. "Wenn eine Reihe von Vermögenswerten wie die von 21st Century Fox verfügbar wird, ist es unsere Verantwortung zu bewerten, ob es einen strategischen Fit gibt, der unserem Unternehmen und unseren Aktionären zugute kommen könnte", teilte Comcast mit Sitz in Philadelphia mit. "Das haben wir versucht zu tun, und wir verfolgen die Prüfung dieser Vermögenswerte nicht länger. Wir haben nie das Maß an Engagement bekommen, das nötig gewesen wäre, um ein endgültiges Angebot zu unterbreiten."

Comcast war auf 21st Century Fox zugegangen und hatte Kaufinteresse unter anderen am internationalen Geschäft, den Film- und Fernsehstudios und einigen Kabelnetzen in den USA bekundet, wie das Wall Street Journal unter Berufung auf Kreise berichtete.

Die Gespräche des Unterhaltungskonzerns Walt Disney über einen Kauf von Teilen von 21st Century Fox machen derweil weiter Fortschritte, wie informierte Personen sagten. Ein Deal könne möglicherweise noch im Lauf der Woche bekannt gegeben werden.

An Fox sind der Medienunternehmer Rupert Murdoch und seine Familie mit 39 Prozent beteiligt. Sie sind zudem Mehrheitsaktionäre der News Corp, Verlegerin des Wall Street Journal und Eigentümerin dieser Nachrichtenagentur.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/sha/kla

(END) Dow Jones Newswires

December 12, 2017 00:39 ET (05:39 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.