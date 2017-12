FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem schwächeren Wochenauftakt zeichnen sich im Dax am Dienstag wieder leichte Gewinne ab. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am Montag etwa zwei Stunden vor dem Auftakt 0,28 Prozent höher auf 13 160 Punkte.

Tags zuvor war der Dax knapp unter der Charthürde von 13 200 Punkten wieder nach unten abgedreht. Dieses obere Ende der Handelsspanne der vergangenen Wochen gilt bei Marktteilnehmern als entscheidende Schwelle auf dem Weg zu einer möglichen Jahresendrally. Vor dem großen Verfallstermin an den Terminbörsen am Freitag haben aber zunächst viele der großen Marktteilnehmer mit Blick auf ihre offenen Geschäfte derzeit großes Interesse an einem Dax-Niveau von etwa 13 000 Punkten.

Freundliche Impulse von der Wall Street stützen zunächst jedoch wieder einen moderaten Anstieg, auch wenn die zuletzt positiven asiatischen Börsen am Morgen eine Atempause nehmen./ag/stk

ISIN DE0008469008

AXC0032 2017-12-12/07:15