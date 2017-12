The following instruments on XETRA do have their last trading day on 12.12.2017

TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA E2B2 XFRA XS0558939269 EIB EUR.INV.BK 10/17 MTN BD02 BON USD N

CA XFRA XS0565384707 BOARDRIDERS 10/17 REGS BD02 BON EUR N

CA 8TNA XFRA XS0569301327 OI S.A. 10/17 BD02 BON EUR N

CA XFRA XS0925581265 NRW.BANK MTI 13(17) LS BD02 BON GBP N

CA WRDH XFRA XS0993756807 INTER-AMER.DEV.BK13/17MTN BD02 BON GBP N

CA XFRA XS1064313882 ASIAN DEV. BK 14/17 MTN BD02 BON GBP N

CA XFRA XS1079975808 CS AG LDN 14/17 FLR MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1144218804 BASF MTN 14/17 BD02 BON GBP N

CA XFRA XS1180277524 INST.CRED.OFIC. 15/17 MTN BD02 BON EUR N

CA E7VA XFRA XS1238996018 REXEL 15/22 BD02 BON EUR N

CA HJU1 XFRA DE0008474081 DWS ESG GLOBAL-GOV BDS LC FD00 EQU EUR N