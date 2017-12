The following instruments on XETRA do have their first trading day 12.12.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 12.12.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA AU3CB0249340 MACQUARIE GRP 2022 BD00 BON AUD N

CA XFRA AU3CB0249357 MACQUARIE GRP 2027 MTN BD00 BON AUD N

CA XFRA AU3CB0249365 VODAFONE GRP 17/22 MTN BD00 BON AUD N

CA XFRA AU3CB0249373 VODAFONE GRP 17/27 MTN BD00 BON AUD N

CA XFRA AU3FN0040291 MACQUARIE GRP 17/22 FLR BD00 BON AUD N

CA XFRA AU3FN0040309 VODAFONE GRP 17/22MTN FLR BD00 BON AUD N

CA XFRA CH0392885734 PFBK SCHW.HYP. 17-26 657 BD00 BON CHF N

CA XFRA DE000A2GSGF9 AFRICA GREENTEC 17(20-27) BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000BLB49V1 BAY.LDSBK.IS. 17/25 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000DG4UCZ1 DZ BANK IS.A819 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000NLB2R27 NORDLB GELDM.FRN 30/17 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000NLB2R84 NORDLB FESTZINS.ANL 56/17 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000NLB2R92 NORDLB STUFENZINSAN.57/17 BD01 BON EUR N

CA XFRA JP572405AHC4 BCO SANTANDER 2023 1 BD01 BON JPY N

CA XFRA JP572405BHC2 BCO SANTANDER 2027 3 BD01 BON JPY N

CA XFRA US06368BGS16 BK MONTREAL 17/32 FLR BD02 BON USD N

CA XFRA US45905UR553 WORLD BK 17/21 MTN BD02 BON USD N

CA XFRA US912796NN51 US TREASURY BILL 01/18/18 BD02 BON USD N

CA XFRA USP989MJBM20 YPF 17/27 REGS 2 BD02 BON USD N

CA XFRA XS1734066811 PVH CORP. 17/27 REGS BD03 BON EUR N

CA XFRA XS1734887000 EIB EUR.INV.BK 17/22 MTN BD03 BON BRL N

CA XFRA XS1735583095 PLATIN 1426 NTS17/23REG.S BD03 BON EUR N

CA 4MH XFRA AU000000VYS1 VYSARN LTD EQ00 EQU EUR N

CA DJ5B XFRA CA21665V3011 COPPER CREEK GOLD EQ01 EQU EUR N