The following instruments on XETRA do have their last trading day on 12.12.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 12.12.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA NZLRBDT002C6 LANDWIRT.R.BK 07/17ND MTN BD01 BON NZD N

CA XFRA US30216BDT61 EXPORT DEV CND 12/17 BD01 BON USD N

CA XFRA US38141EC493 GOLDMAN S.GRP 2017FLR MTN BD01 BON USD N

CA XFRA US458140AL48 INTEL CORP. 12/17 BD01 BON USD N

CA XFRA US85171RAA23 SPRINGLEAF FIN. 2017 MTN BD01 BON USD N

CA XFRA US89417EAC30 TRAVELERS COS INC. 07/17 BD01 BON USD N

CA XFRA US96122XAD03 WESTPAC BKG 12/17 REGS BD01 BON USD N

CA XFRA USN4717BAC02 JABABEKA INTL 14/19 REGS BD01 BON USD N

CA XFRA USU58200AA15 MECCANICA HLDGS 09/19REGS BD01 BON USD N

CA XFRA XS0148124588 GENERAL ELECT. 02/17 MTN BD01 BON GBP N

CA XFRA XS0228575337 INTER-AMER.DEV.BK05/17MTN BD01 BON NZD N

CA XFRA XS0888484200 KOMMUNALBK 13/17 MTN BD01 BON GBP N

CA XFRA XS0893356120 LANDWIRT.R.BK 13/17LS MTN BD01 BON GBP N

CA XFRA XS0914294623 LDKRBK.BAD.W.MTN 13/17 LS BD01 BON GBP N

CA 5F52 XFRA XS0922187678 FMS WERTMGMT MTN 13/17 LS BD01 BON GBP N

CA XFRA XS1003905152 ALTICE FIN.13/22 REGS BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1072580860 EXPORT-IMPORT BK 14/17MTN BD01 BON NZD N

CA XFRA XS1117295060 XPO LOGISTICS 15/21 REGS BD01 BON EUR N

CA XFRA CA86721ZAC38 SUNCOR EN.INC 2018MTN BD02 BON CAD N

CA CP7D XFRA US20826FAB22 CONOCOPHILLIPS 12/17 BD02 BON USD N

CA XFRA US59156RBE71 METLIFE INC 12/17 C BD02 BON USD N

CA XFRA US912828G799 US TREASURY 2017 BD02 BON USD N

CA XFRA US91324PCF71 UNITEDHEALTH GRP 14/17 BD02 BON USD N

CA XFRA XS0485770241 WORLD BK 10/17 MTN BD02 BON SEK N