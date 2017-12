The following instruments on XETRA do have their last trading day on 12.12.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 12.12.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA CA013051DH76 ALBERTA 2017 BD00 BON CAD N

CA XFRA CAD6426YAB07 KRED.F.WIED.07/17 MTN CD BD00 BON CAD N

CA XFRA CH0027866240 STATNETT 06-17 BD00 BON CHF N

CA XFRA CH0142821393 VINCI S.A. 11-17 MTN BD00 BON CHF N

CA BS52 XFRA DE0001104628 BUND SCHATZANW. 15/17 BD00 BON EUR Y

CA XFRA DE000A18V120 VONOVIA FINANCE 15/17 FLR BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000BLB6661 BAY.LDSBK.IS.S.30838 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000NLB1GV8 NORDLB IS.S.1579 BD00 BON EUR N

CA WL1Q XFRA DE000NWB16J7 NRW.BANK IS.A.16J 13/17 BD00 BON EUR N

CA XFRA NZEIBDT002C6 EIB EUR.INV.BK 08/17 BD00 BON NZD N

CA XFRA US143658AY86 CARNIVAL 12/17 BD00 BON USD N

CA XFRA US298785FZ47 EIB EUR.INV.BK 12/17 BD00 BON USD N

CA XFRA US500769GG30 K.F.W.ANL.V.14/2017 DL BD00 BON USD N

CA XFRA US68323AAC80 ONTARIO PROV. 10/17 BD00 BON USD N

CA XFRA DE0001790814 SCHLW-H.SCHATZ.09/17 A1 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000A1RE335 AAREAL BANK MTN.HPF.S.166 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB3FF7 LB.HESS.-THR. E0511B/096 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000NWB15Y8 NRW.BANK IS.A.15Y 13/17 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000NWB1608 NRW.BANK IS.A.160 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000WLB6HK7 LBHT OPF MTN 07/17 BD01 BON EUR N

CA XFRA NZGOVD0008C0 NEW ZEALD 2017 15.12 BD01 BON NZD N

CA XFRA NZIDBDT002C7 INTER-AMER.DEV.BK 2017 BD01 BON NZD N

CA XFRA NZIFCDT002C4 INTL FIN. CORP. 2017 MTN BD01 BON NZD N

CA XFRA NZLGFDT002C5 NZ LGFA 2017 BD01 BON NZD N