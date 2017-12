So könnte man den Geheimcode der neuesen Transaktion nennen. Problem dabei: Es ist nicht geheim. Eine Transaktion gibt es dennoch. Der Schweizer Konzern Zurich kauft nämlich in Australien zu: Der Versicherer übernimmt für 2,85 Mrd. australische Dollar (rund 2,14 Mrd. US-Dollar) das Lebensversicherungsgeschäfts von ANZ, OnePath Life. Vorbehaltlich der Genehmigung der Regulierer dürfte die Transaktion bis Ende 2018 abgeschlossen werden. Zurich geht davon aus, dass die Übernahme die Eigenkapitalrendite basierend auf dem Betriebsgewinn nach Steuern um rund 50 Basispunkte heben dürfte. Zudem erhofft sich Zurich eine Beschleunigung des Dividenden-Wachstums.und steigt mit der Milliarden-Transaktion zum größten Lebensversicherer für Privatkunden in Australien auf.



