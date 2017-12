Von Thomas Rossmann

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Mehrheitlich mit leichten Abgaben zeigen sich die Aktienmärkte in Ostasien am Dienstag. Marktteilnehmer sprechen von einer abwartenden Haltung der Investoren im Vorfeld der anstehenden Sitzungen der Notenbanken im Wochenverlauf. Eine weitere Zinserhöhung der US-Notenbank (Fed) wird vom Markt fast einhellig erwartet, wichtiger sind aber Aussagen zum weiteren Zinspfad der Währungshüter. Daneben treffen sich auch die Notenbanker der Europäischen Zentralbank (EZB), der Bank of England und der Schweizer Nationalbank.

Vor allem die hartnäckig niedrige Inflation in den USA nährt Zweifel, ob die Fed an ihrem geplanten Zinspfad festhalten wird. Diese springt trotz eines starken US-Arbeitsmarktes nicht an. Für 2018 hat die Fed bislang drei Zinsschritte in Aussicht gestellt. Änderungen an diesem Fahrplan könnten zu deutlicheren Marktreaktionen führen, so ein Teilnehmer.

Das kräftigste Minus weist der Schanghai-Composite auf, für den es um 0,6 Prozent auf 3.302 Punkte nach unten geht. In Tokio fällt der Nikkei-225 um 0,3 Prozent auf 22.869 Punkte. Für den Hang-Seng-Index steht ein Minus von 0,4 Prozent zu Buche.

Sydney legt leicht zu - ANZ mit Verkauf fester

In Australien, wo der Handel bereits beendet ist, ging es für den S&P/ASX-200 gegen den Trend um 0,3 Prozent nach oben. Der Index schloss damit auf dem höchsten Stand seit vier Wochen. Vor allem die Aufschläge bei den Energie- und Rohstoffwerten stützten das Sentiment. Marktteilnehmer verwiesen auf die weiter steigenden Öl- und Rohstoffpreise. Für die Aktien von Rio Tinto und BHP Billiton ging es um 1,1 bzw. 1,7 Prozent aufwärts. Die Papiere von Fortescue legten um 2 Prozent zu.

Australia & New Zealand Banking Group (ANZ) verbesserten sich um 1,1 Prozent. Zurich Insurance kauft das Lebensversicherungsgeschäft von ANZ in Australien für umgerechnet rund 1,8 Milliarden Euro. Der Deal mit ANZ schließt eine 20-jährige Vertriebsvereinbarung über den Bankenvertrieb von Lebensversicherungsprodukten ein. Zurich wird eigenen Angaben zufolge einen Anteil von etwa 19 Prozent am Lebensversicherungsmarkt mit Privatkunden in Australien halten.

Sunny Optical mit China-Aussagen sehr schwach

Für die Aktie des Technologiekonzerns Sunny Optical geht es in Hongkong um 7,6 Prozent abwärts. Der Hersteller von Smartphone-Linsen berichtete einen 21-prozentigen Rückgang beim Absatz nach China im Vergleich zum Vorjahr. Insgesamt seien die Absatzdaten allerdings solide ausgefallen, so ein Beobachter. Die Bocom-Analysten bleiben denn auch weiterhin optimistisch und sehen in Kursschwächen eine gute Kaufgelegenheit. Auch für die Analysten von Daiwa bleibt Sunny Optical der "Top-Pick" im Sektor. Seit dem Rekordhoch Mitte November ging es für die Aktie bereits um rund 27 Prozent nach unten, merkt ein Teilnehmer an.

Toshiba steigen in Tokio um 1,3 Prozent. Der Industriekonzern hat den Streit mit dem US-Wettbewerber Western Digital um den Verkauf seiner Speicherchipsparte beigelegt und damit eine Hürde für die fast 18 Milliarden US-Dollar schwere Transaktion genommen. Das japanische Industriekonglomerat braucht das Geld, da seine US-Atomkrafttochter Westinghouse im März in die Insolvenz gerutscht ist und nun mehr Schulden als Vermögenswerte hat.

Ölpreise legen mit Pipeline-Leck weiter zu

Die Ölpreise bauen ihre Vortagesgewinne weiter aus und liegen erneut auf dem höchsten Niveau seit 2015. Händler verweisen zur Begründung auf die temporäre Schließung einer wichtigen Pumpleitung in der Nordsee wegen eines Lecks. Diese könnte nach Angaben des Betreibers "mehrere Wochen" dauern. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI erhöht sich um 0,8 Prozent auf 58,44 Dollar. Für Brent geht es um 1,5 Prozent auf 65,67 Dollar nach oben.

Der Goldpreis erholt sich leicht von seinem Rücksetzer am Montag. Auch hier sind die Blicke auf die Zinsentscheidung der Fed gerichtet. Ein Festhalten am aktuellen Zinspfad würde die Attraktivität des zinslosen Edelmetalls belasten, so ein Beobachter. Der Preis für die Feinunze steigt um 0,2 Prozent auf 1.245 Dollar.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.013,20 +0,25% +5,51% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 22.869,28 -0,30% +19,64% 07:00 Kospi (Seoul) 2.459,30 -0,49% +21,36% 07:00 Schanghai-Comp. (Schanghai) 3.301,83 -0,61% +6,39% 08:00 Hang-Seng-Index (Hongkong) 28.839,84 -0,43% +30,24% 09:00 Straits-Times (Singapur) 3.456,90 -0,10% +20,00% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.721,05 +0,09% +4,83% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 8:49 Uhr % YTD EUR/USD 1,1775 +0,0% 1,1773 1,1786 +12,0% EUR/JPY 133,61 -0,0% 133,67 133,69 +8,7% EUR/GBP 0,8824 -0,0% 0,8825 0,8799 +3,5% GBP/USD 1,3343 +0,0% 1,3341 1,3395 +8,1% USD/JPY 113,47 -0,1% 113,54 113,44 -2,9% USD/KRW 1090,15 +0,1% 1088,80 1092,85 -9,7% USD/CNY 6,6187 -0,0% 6,6187 6,6168 -4,7% USD/CNH 6,6238 +0,0% 6,6223 6,6210 -5,0% USD/HKD 7,8072 +0,0% 7,8068 7,8078 +0,7% AUD/USD 0,7535 +0,1% 0,7527 0,7524 +4,4% NZD/USD 0,6933 +0,3% 0,6909 0,6924 -0,2% Bitcoin BTC/USD 16.480,30 -2,60 14.392,62 16.744,60 1.695,54 ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 58,44 57,99 +0,8% 0,45 +2,5% Brent/ICE 65,67 64,69 +1,5% 0,98 +12,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.245,09 1.242,11 +0,2% +2,99 +8,1% Silber (Spot) 15,78 15,72 +0,4% +0,06 -0,9% Platin (Spot) 888,95 889,50 -0,1% -0,55 -1,6% Kupfer-Future 2,98 2,99 -0,2% -0,01 +18,1% ===

