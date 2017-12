NEW YORK (Dow Jones)--Der US-Flugzeugbauer Boeing erfreut seine Aktionäre mit einer höheren Quartalsdividende. Zudem hat sich der Airbus-Wettbewerber zu einem umfangreichen Aktienrückkauf ermächtigen lassen. Die Quartalsdividende, zahlbar am 2. März 2018, steigt um 20 Prozent auf 1,17 US-Dollar je Aktie. Das derzeitige 14 Milliarden Dollar schwere Aktienrückkauf-Programm werde durch eines über 18 Milliarden Dollar ersetzt, so Boeing. Die Aktien sollen in den kommenden 24 bis 30 Monaten erworben werden. Unter dem alten Programm hat der Konzern mit Sitz in Chicago 9,2 Milliarden in Aktien gekauft. Im nachbörslichen US-Handel gewinnt die Boeing-Aktie 0,4 Prozent auf 287 Dollar.

